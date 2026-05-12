EAU incluye a 16 personas y cinco entidades en su lista local de terrorismo por vínculos con Hizbulá

ABU DABI, 12 de mayo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha incluido a 21 personas y entidades en su Lista Local de Terrorismo por sus vínculos con Hizbulá, el grupo libanés chií.

La designación fue emitida en virtud de la Resolución del Consejo de Ministros nº 63 de 2026, mediante la cual el Gobierno emiratí aprobó la incorporación de 16 personas y cinco entidades a la lista oficial de individuos y organizaciones que apoyan el terrorismo, de conformidad con las leyes y normativas vigentes en el país.

La medida forma parte de los esfuerzos continuos de Emiratos, tanto a nivel nacional como internacional, para desmantelar redes vinculadas a la financiación del terrorismo y actividades relacionadas, ya sea de forma directa o indirecta.

Según la resolución, todas las autoridades reguladoras deberán identificar a cualquier persona o entidad que mantenga relaciones financieras o comerciales con los incluidos en la lista y adoptar las medidas necesarias conforme a la legislación emiratí, incluida la congelación de activos en un plazo inferior a 24 horas.

La decisión refleja el compromiso firme y sostenido de Emiratos Árabes Unidos en la lucha contra el terrorismo y el extremismo en todas sus formas, así como en la prevención de la financiación de grupos y organizaciones terroristas, dentro de los esfuerzos del país por reforzar la seguridad y la estabilidad y hacer frente a las amenazas contra la paz regional e internacional.

Emiratos continúa intensificando sus esfuerzos para combatir el terrorismo y el extremismo mediante un enfoque integral que combina medidas de seguridad y estrategias de prevención ideológica, al tiempo que supervisa canales financieros sospechosos y desmantela fuentes de financiación ilícita destinadas a frenar la propagación de estas amenazas y eliminar la financiación transfronteriza del terrorismo.

La lista de personas incluye a:

(Todos de nacionalidad libanesa)

1. Ali Mohammed Karneeb.

2. Nasser Hassan Nasr.

3. Hassan Shehadeh Osman.

4. Samer Hassan Fawaz.

5. Ahmed Mohammed Yazbek.

6. Isa Hussein Qasir.

7. Ibrahim Ali Daher.

8. Abbas Hassan Ghareeb.

9. Emad Mohammed Bazzi.

10. Ezzat Yousef Akr.

11. Wahid Mahmud Sbeiti.

12. Mustafa Habib Harb.

13. Mohammed Suleiman Badir.

14. Adel Mohammad Mansour.

15. Ali Ahmed Krisht.

16. Nima Ahmad Jamil.

La lista de entidades incluye a:

(Todas con sede en la República del Líbano)

1. Bayt Al-Mal Al Muslimeen.

2. Asociación Al-Qard Al-Hassan.

3. Al Tasheelat Company.

4. The Auditors for Accounting and Auditing.

5. Al-Khobara for Accounting, Auditing and Studies.