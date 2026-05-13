El presidente de EAU recibe una llamada telefónica del príncipe heredero saudí

ABU DABI, 13 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Durante la conversación, ambas partes abordaron las relaciones fraternales entre los dos países y diversos aspectos de la cooperación y la coordinación bilateral.

Asimismo, analizaron la evolución de la situación regional y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional, así como los esfuerzos en curso para hacerles frente.