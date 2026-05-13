Abdullah bin Zayed conversa por teléfono con el ministro de Exteriores de Kuwait

ABU DABI, 13 de mayo de 2026 (WAM) — Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Kuwait, Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah.

Durante la llamada, ambos responsables abordaron los últimos acontecimientos regionales y condenaron enérgicamente la infiltración de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) en la isla kuwaití de Bubiyan para perpetrar actos hostiles, incidente que provocó heridas a un miembro de las fuerzas armadas kuwaitíes.

Abdullah bin Zayed reafirmó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el “hermano Estado de Kuwait” y expresó su apoyo a las medidas adoptadas por las autoridades de seguridad para hacer frente a estos actos terroristas, subrayando que la seguridad de Kuwait es inseparable de la seguridad de Emiratos y de los países del Golfo.

Asimismo, elogió la eficacia y vigilancia de las autoridades de seguridad kuwaitíes y su éxito al frustrar este supuesto complot terrorista, reiterando el respaldo de Emiratos a todas las acciones emprendidas por Kuwait para garantizar su seguridad y soberanía y proteger sus logros nacionales.

Abdullah bin Zayed y Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah subrayaron además la importancia de coordinar los esfuerzos regionales e internacionales para hacer frente a este tipo de amenazas y consolidar una seguridad y estabilidad sostenibles en toda la región.