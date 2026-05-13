Noura Al Kaabi mantiene reuniones de alto nivel durante su visita a América Latina

SAN JOSÉ, 13 de mayo de 2026 (WAM) — Noura Al Kaabi, ministra de Estado, mantuvo una serie de reuniones de alto nivel con varios jefes de Estado y altos cargos gubernamentales durante una gira por América Latina, como parte de los esfuerzos para reforzar las relaciones bilaterales y la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y sus principales socios internacionales.

Las reuniones de Al Kaabi con líderes y responsables latinoamericanos incluyeron encuentros con Luis Abinader, presidente de República Dominicana; Nasry Asfura, presidente de Honduras; Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras; Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores de Chile; y Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Estos encuentros se enmarcan en la estrategia de Emiratos Árabes Unidos de fortalecer la coordinación y la cooperación con sus socios en América Latina y otras regiones. Durante las reuniones, Al Kaabi reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados de la región y con la ampliación de la cooperación en sectores prioritarios, de manera que impulse el crecimiento sostenible y la prosperidad compartida, en beneficio mutuo de los países y sus pueblos.

En sus conversaciones, Al Kaabi destacó el modelo económico emiratí y subrayó el rápido crecimiento registrado en los sectores no petroleros, además de reafirmar la posición del país como centro global de confianza para el comercio y la inversión.

En este contexto, reiteró el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de trabajar junto a sus socios latinoamericanos para promover la estabilidad, apoyar el crecimiento económico sostenible y contribuir a la construcción de respuestas colectivas ante las prioridades globales compartidas.

Las conversaciones también abordaron la evolución de la situación regional y sus graves repercusiones sobre la economía mundial. Al Kaabi subrayó que la libertad de navegación marítima en los estrechos internacionales es un derecho garantizado por el derecho internacional y afirmó que ningún Estado puede controlar los intereses de otros países ni tomar como rehén a la economía global.

Por su parte, los responsables con los que se reunió Al Kaabi expresaron su apoyo a Emiratos Árabes Unidos y la solidaridad de sus países en este periodo crítico, reflejo de la profundidad de las relaciones y asociaciones existentes.