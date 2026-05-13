El presidente de EAU recibe al príncipe heredero de Ajmán

ABU DABI, 13 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió al príncipe heredero de Ajmán, el jeque Ammar bin Humaid al Nuaimi.

Durante el encuentro, los dirigentes intercambiaron saludos y mantuvieron conversaciones cordiales con otros jeques e invitados presentes en el majlis. Asimismo, abordaron diversos asuntos nacionales relacionados con el país y sus ciudadanos, y expresaron sus deseos de que Emiratos Árabes Unidos continúe disfrutando de seguridad, prosperidad y progreso.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal; el jeque Saif bin Mohammed al Nahyan; el jeque Nahyan bin Zayed al Nahyan, presidente de la Fundación Zayed para el Bien; el teniente general jeque Saif bin Zayed al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed al Nahyan; el jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Khalid bin Zayed al Nahyan, presidente del Patronato de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed al Nahyan; el jeque Nahyan bin Mubarak al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon al Nahyan, asesor del presidente de EAU; además de varios jeques, altos cargos y ciudadanos.