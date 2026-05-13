Mansour bin Zayed preside la reunión del Consejo Ministerial para la Inteligencia Artificial y el Desarrollo

ABU DABI, 13 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, presidió la reunión del Consejo Ministerial para la Inteligencia Artificial y el Desarrollo, celebrada en Qasr al Watan, en Abu Dabi.

Durante el encuentro, el Consejo examinó el grado de preparación de los ministerios y entidades federales para adoptar modelos de inteligencia artificial agéntica en sus operaciones.

El orden del día incluyó el análisis del plan de acción para aplicar el proyecto de inteligencia artificial agéntica en el conjunto del Gobierno federal, así como la revisión de varios modelos de inteligencia artificial ya utilizados en la administración pública.

Asimismo, el Consejo estudió propuestas de políticas gubernamentales destinadas a impulsar la adopción de soluciones de inteligencia artificial y mejorar las competencias de los empleados federales, en línea con las mejores prácticas y estándares internacionales.

En materia de asuntos gubernamentales, el Consejo debatió propuestas de legislación federal relacionadas con la sanidad, la economía, la banca y el sistema tributario.

También revisó las recomendaciones del Consejo Nacional Federal sobre la política gubernamental relativa a la calidad de vida de los trabajadores del sector educativo y su impacto en los resultados académicos en Emiratos Árabes Unidos, además de abordar otros programas y planes en diversos sectores.