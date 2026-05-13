El ministro de Economía y Turismo inspecciona el Zoco del Oro de Dubái para supervisar el cumplimiento de la normativa nacional contra el blanqueo de capitales

ABU DABI, 13 de mayo de 2026 (WAM) — El ministro de Economía y Turismo, Abdulla bin Touq al Marri, realizó una visita de inspección al Zoco del Oro de Dubái para evaluar el grado de cumplimiento de los comerciantes con la normativa que regula el sector del oro, especialmente la relacionada con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés), así como con los marcos de prevención de la financiación de la proliferación armamentística (CPF).

El sector del oro está clasificado dentro de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (DNFBP, por sus siglas en inglés), supervisadas por el Ministerio, lo que exige los más altos niveles de cumplimiento en las operaciones del mercado.

Bin Touq destacó que Emiratos Árabes Unidos, bajo las directrices de su liderazgo, ha logrado avances significativos en el desarrollo de un marco legislativo y regulador integral para el comercio del oro. Según explicó, estos esfuerzos están alineados con la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) del sector y con las normas internacionales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reforzando así la reputación global de la economía nacional.

Asimismo, señaló que se han puesto en marcha una serie de medidas regulatorias avanzadas, entre ellas el lanzamiento de una política federal integral para el sector del oro, la introducción del estándar emiratí Good Delivery para el oro y la creación del Comité del Mercado de Lingotes de Emiratos. También se desarrolló una base de datos de comerciantes, tanto empresas como particulares, una plataforma federal para el comercio del oro y regulaciones de diligencia debida para el abastecimiento responsable del metal precioso.

Durante la visita, Bin Touq mantuvo encuentros con varios comerciantes para abordar el nivel de cumplimiento y la aplicación práctica de la normativa vigente. También trató los principales desafíos operativos a los que se enfrentan y analizó fórmulas para mejorar la eficiencia de los procedimientos, reforzar la transparencia y garantizar el cumplimiento de los estándares aprobados. Estas medidas buscan respaldar la estabilidad del mercado y fortalecer su competitividad.

“El país sigue intensificando los esfuerzos nacionales y coordinando el trabajo entre los distintos equipos y actores implicados para afrontar todos los desafíos operativos que afectan a los comerciantes. Estas iniciativas refuerzan la eficiencia y la resiliencia del ecosistema nacional y garantizan la sostenibilidad del cumplimiento de las normas internacionales pertinentes”, afirmó Bin Touq.

El ministro de Economía y Turismo también se reunió con representantes del Grupo del Oro y la Joyería de Dubái, así como con directivos de importantes empresas del sector del oro, los metales preciosos y las piedras preciosas. En los encuentros se abordó el refuerzo de la cooperación para apoyar el cumplimiento de la legislación y las políticas contra el blanqueo de capitales, además de analizar las propuestas del sector privado para seguir desarrollando el ecosistema operativo del mercado del oro y la joyería.

Durante la reunión, Bin Touq afirmó que “EAU sigue consolidando su posición como segundo mayor centro mundial del comercio del oro, respaldado por una amplia confianza y reconocimiento internacional, así como por un elevado nivel de competitividad económica en este ámbito”. Añadió que el sector emiratí del oro, los metales preciosos y las piedras preciosas cuenta actualmente con 6.213 empresas y 53 refinerías de oro autorizadas.

El Ministerio de Economía y Turismo reiteró su compromiso de proporcionar el apoyo técnico necesario a las empresas y establecimientos dedicados al comercio de oro y piedras preciosas, mediante la formación de responsables especializados para comprender y aplicar las políticas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

EAU es uno de los principales centros mundiales del comercio de oro. El valor total de las operaciones realizadas en los mercados del país alcanzó aproximadamente los 683.000 millones de dirhams (186.000 millones de dólares) en 2024, lo que refleja la magnitud del sector y su creciente importancia económica.

El país continúa reforzando su posición en las actividades económicas relacionadas con el oro, la joyería y los metales preciosos gracias a su ubicación estratégica, su infraestructura avanzada y su red logística internacional, que conecta los mercados emiratíes con el resto del mundo. Todo ello se apoya en políticas integrales alineadas con las mejores prácticas internacionales para regular y desarrollar el sector, así como en el impulso a las actividades manufactureras, la financiación, la tecnología y la innovación financiera vinculadas a los metales preciosos, consolidando así a EAU como un refugio seguro y un destino global de confianza en este ámbito.