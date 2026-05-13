El presidente de EAU y el emir de Qatar abordan las relaciones bilaterales y la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 13 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió una llamada telefónica del emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, durante la cual ambos abordaron las relaciones fraternales entre los dos países y las vías para reforzar la cooperación en diversos sectores en apoyo de sus prioridades de desarrollo.

Las dos partes intercambiaron además puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad tanto regionales como internacionales. Asimismo, reafirmaron su compromiso compartido de mantener la coordinación y las consultas sobre asuntos de interés común.