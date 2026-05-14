EAU desmiente informaciones sobre una visita del primer ministro israelí o la recepción de una delegación militar israelí

ABU DABI, 14 de mayo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha desmentido las informaciones difundidas sobre una supuesta visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al país, así como sobre la recepción de una delegación militar israelí en territorio emiratí.

EAU reafirmó que sus relaciones con Israel son públicas y se desarrollan en el marco de los Acuerdos de Abraham, conocidos y anunciados oficialmente, y no sobre la base de acuerdos no transparentes o extraoficiales.

En consecuencia, cualquier afirmación relativa a visitas no anunciadas o acuerdos no divulgados carece por completo de fundamento, salvo que sea comunicada oficialmente por las autoridades competentes de EAU.

Asimismo, EAU instó a los medios de comunicación a actuar con rigor y profesionalidad, y a abstenerse de difundir informaciones no verificadas o promover narrativas políticas engañosas.