El oro sube y el petróleo repunta levemente por la debilidad del dólar

LONDRES/GINEBRA, 14 de mayo de 2026 (WAM) — Los precios del oro subieron este jueves impulsados por la debilidad del dólar estadounidense, que respaldó a los metales preciosos, mientras que los futuros del petróleo registraron ligeras ganancias tras la fuerte caída de la sesión anterior.

En los mercados al contado, el oro avanzó un 0,3 %, hasta los 4.692 dólares la onza al cierre de esta edición, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio se mantuvieron estables en 4.706,90 dólares. El repunte se produce mientras los inversores evalúan el impacto de un dólar más débil sobre el atractivo del metal precioso antes de una cumbre clave entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.

La evolución del resto de metales preciosos fue dispar. El platino ganó un 0,7 %, hasta los 2.151,38 dólares, y el paladio subió un 0,4 %, hasta los 1.506,19 dólares. Por el contrario, la plata cayó un 0,4 % y cotizó a 87,64 dólares la onza.

En los mercados energéticos, los futuros del crudo Brent subieron 13 centavos, o un 0,12 %, hasta los 105,76 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó 12 centavos, hasta los 101,14 dólares por barril. La ligera recuperación se produce después de una sesión volátil el miércoles, en la que el Brent se desplomó más de dos dólares y el WTI perdió más de un dólar.