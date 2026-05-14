Los dirigentes de EAU felicitan al presidente de Paraguay por el Día de la Independencia

ABU DABI, 14 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Paraguay, Santiago Peña, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al presidente paraguayo.