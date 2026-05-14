Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Siria abordan la cooperación y la situación regional

ABU DABI, 14 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Siria, Ahmad Al Sharaa, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación, especialmente en los sectores del desarrollo, la economía y la inversión, con el objetivo de impulsar el progreso y la prosperidad de ambas naciones y sus pueblos.

Ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre varios asuntos de interés común, en particular sobre los acontecimientos en Oriente Próximo y sus repercusiones para la paz y la seguridad regional e internacional.