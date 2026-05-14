El Mohammed bin Rashid Aerospace Hub lanza un complejo industrial ligero y de mantenimiento

DUBÁI, 14 de mayo de 2026 (WAM) — El Mohammed bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH), la plataforma aeroespacial de Dubai South dedicada al impulso de la industria de la aviación, ha lanzado su Complejo Industrial Ligero y de Mantenimiento, reforzando así su compromiso de responder a la creciente demanda del sector.

Con una superficie de 24.900 metros cuadrados, el complejo cuenta con 33 unidades construidas específicamente para albergar una amplia gama de actividades relacionadas con la aviación.

Las instalaciones ofrecen espacios modernos y escalables, diseñados para empresas que buscan eficiencia operativa, con configuraciones flexibles que permiten combinar unidades en función de las necesidades operativas cambiantes.

Ubicado dentro del Mohammed bin Rashid Aerospace Hub, el proyecto está concebido para dar soporte a operadores de aviación y aerologística dentro del ecosistema integrado de Dubai South. Está previsto que el Complejo Industrial Ligero y de Mantenimiento quede finalizado en el tercer trimestre de 2027.

«Este lanzamiento refleja nuestro compromiso con el apoyo a los sectores de la cadena de suministro de la aviación y la industria aeroespacial. En MBRAH seguimos desarrollando infraestructuras que no solo responden a la demanda actual del mercado, sino que también anticipan las necesidades futuras de la industria, permitiendo a las empresas crecer de manera eficiente dentro de un ecosistema plenamente integrado», afirmó Tahnoon Saif, director ejecutivo del Mohammed bin Rashid Aerospace Hub.

Añadió: «Nuestros esfuerzos siguen alineados con la visión de nuestros sabios dirigentes para reforzar aún más la posición de Dubái como capital mundial de la aviación».

MBRAH ofrece a las principales empresas aeroespaciales del mundo una conectividad de alto nivel y constituye una zona franca que alberga a las aerolíneas líderes, compañías de aviación privada, empresas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y sectores asociados.