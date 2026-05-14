El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el primer ministro de Montenegro abordan la cooperación y la situación regional

ABU DABI, 14 may 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić, quien realiza una visita de trabajo al país.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron fórmulas para ampliar la cooperación, especialmente en los ámbitos económico, comercial, de inversión y de energías renovables, en apoyo de las prioridades de desarrollo de ambos países. Asimismo, reafirmaron su compromiso compartido de fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación de manera que contribuya a una prosperidad duradera para sus pueblos.

El jeque Mohamed y el primer ministro montenegrino también repasaron diversos acontecimientos regionales e internacionales de interés común, en particular la situación en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima, el suministro energético y la economía mundial.

Spajić reiteró la condena de Montenegro a los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles en Emiratos Árabes Unidos, y señaló que constituyen una violación de la soberanía y de las normas internacionales, además de socavar la seguridad y la estabilidad regionales.

A la reunión asistieron también el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; y el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, junto con varios ministros y altos cargos.