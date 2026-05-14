El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe a una delegación de EDGE Group

ABU DABI, 14 may 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a una delegación de EDGE Group, la empresa emiratí especializada en tecnología avanzada y soluciones de defensa.

El mandatario expresó su reconocimiento a los esfuerzos de la dirección del grupo y elogió las avanzadas soluciones tecnológicas de EDGE, así como sus exitosas alianzas internacionales, que contribuyen a reforzar la posición de Emiratos Árabes Unidos como centro mundial de tecnología e innovación.

El jeque Mohamed destacó además el papel de EDGE en el desarrollo de las industrias nacionales y en la formación de una sólida base de talento emiratí en el sector, en línea con la visión de desarrollo del país basada en la diversificación económica y la economía del conocimiento.

La delegación de EDGE expresó su agradecimiento al presidente y reafirmó el compromiso del grupo de respaldar las prioridades estratégicas de Emiratos Árabes Unidos y contribuir a sus ambiciones de futuro y a su competitividad global en sectores clave. Asimismo, señaló que EDGE continúa reforzando su posición entre los principales grupos mundiales de tecnología avanzada y defensa.

A la reunión asistieron varios jeques, ministros y altos cargos.