Abdullah bin Zayed se reúne con el vice primer ministro y ministro de Justicia británico

LONDRES, 14 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con David Lammy, vice primer ministro y ministro de Justicia del Reino Unido.

Durante el encuentro, celebrado en el marco de la visita de trabajo del dirigente emiratí a Londres, ambas partes abordaron la situación regional y las repercusiones de los ataques terroristas iraníes perpetrados contra instalaciones y emplazamientos civiles en Emiratos Árabes Unidos mediante misiles y drones.

David Lammy reafirmó la solidaridad del Reino Unido con Emiratos y condenó los ataques terroristas iraníes, que calificó como una clara violación de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, además de una amenaza directa para la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial del país.

Por su parte, el jeque Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento a David Lammy por la postura de apoyo de su país hacia Emiratos Árabes Unidos y aseguró que todos los residentes y visitantes del país se encuentran a salvo.

Ambas partes analizaron también las graves repercusiones de estos ataques iraníes para la paz y la seguridad regional e internacional, así como la amenaza directa que representan para la navegación marítima internacional, el suministro energético y la economía mundial.

El jeque Abdullah subrayó además la importancia de reforzar la cooperación internacional para proteger las rutas marítimas y salvaguardar la libertad del comercio global.

Los dos responsables revisaron igualmente la necesidad de intensificar los esfuerzos internacionales para alcanzar una paz sostenible en la región y responder a las aspiraciones de sus pueblos de lograr un mayor desarrollo y prosperidad económica.

Durante la reunión también abordaron las relaciones estratégicas y las vías de cooperación entre ambos países, así como las fórmulas para fortalecerlas de manera que respondan a sus intereses comunes y favorezcan la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

Al encuentro asistieron Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; y Mansoor Abulhoul, embajador de Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido.