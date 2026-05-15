El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe al primer ministro de India en visita oficial

ABU DABI, 15 de mayo de 2026 (WAM) – El primer ministro de la República de India, Narendra Modi, llegó este viernes a Emiratos Árabes Unidos en visita oficial.

El presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al jefe del Gobierno indio a su llegada al país.

Con motivo de la visita, se celebró una ceremonia oficial de bienvenida en la que se interpretaron los himnos nacionales de ambos países y se rindieron honores con una guardia de honor.

A la entrada del avión de Modi en el espacio aéreo emiratí, una formación de aeronaves militares lo escoltó hasta el aeropuerto tras solicitar autorización para acompañarlo como gesto de bienvenida.