Los últimos esfuerzos de mediación de Emiratos logran el intercambio de 410 prisioneros entre Rusia y Ucrania

ABU DABI, 15 de mayo de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos anunció el éxito de una nueva mediación entre la Federación Rusa y la República de Ucrania que permitió la liberación de 205 prisioneros por cada parte, lo que eleva a 7.101 el número total de cautivos intercambiados entre ambos países gracias a las gestiones emiratíes.

El Ministerio de Exteriores emiratí expresó su agradecimiento a ambos países por su cooperación con los esfuerzos de mediación impulsados por Emiratos, lo que, según señaló, refleja la confianza y el reconocimiento hacia el papel del país en el apoyo a todas las iniciativas orientadas a resolver la crisis.

El ministerio subrayó que el éxito de esta mediación, la vigésimo tercera hasta la fecha, pone de manifiesto las estrechas relaciones que mantienen Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Ucrania.

Asimismo, reiteró el compromiso emiratí de respaldar todos los esfuerzos dirigidos a alcanzar una solución pacífica al conflicto en Ucrania y a mitigar las repercusiones humanitarias de la crisis, especialmente sobre los refugiados y los prisioneros.