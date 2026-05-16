Emiratos Árabes Unidos reafirma su compromiso con la protección de su soberanía y el apoyo a la seguridad y estabilidad regionales

ABU DABI, 16 de mayo de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha reafirmado su firme postura en apoyo de la seguridad y la estabilidad regionales, en coordinación con socios regionales e internacionales, lo que refleja su sólido compromiso con la protección de la seguridad y estabilidad de la región y con la defensa de los pueblos de la zona frente a las repercusiones de los conflictos.

El país ha condenado con la mayor firmeza los ataques y amenazas no provocados de Irán contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, que incluyeron el lanzamiento de cerca de 3.000 misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra territorio emiratí. Estos ataques causaron muertos y heridos entre la población civil, además de daños en infraestructuras civiles, lo que constituye una clara violación de la soberanía de los Estados y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que todas las medidas adoptadas por Emiratos Árabes Unidos se han enmarcado en acciones defensivas destinadas a proteger su soberanía, a la población civil y a las infraestructuras estratégicas, en línea con el derecho legítimo del país a salvaguardar su seguridad nacional y preservar su estabilidad.

El ministerio destacó además que Emiratos Árabes Unidos se reserva plenamente sus derechos soberanos, jurídicos, diplomáticos y militares para responder a cualquier amenaza o acto hostil.

Asimismo, afirmó que los intentos de coacción o de difundir narrativas maliciosas y acusaciones infundadas no socavarán las posiciones de principios del país ni impedirán que Emiratos Árabes Unidos proteja sus intereses nacionales supremos y mantenga su soberanía y capacidad de decisión independiente.

El ministerio añadió que Emiratos Árabes Unidos mantiene una estrecha coordinación y consultas con los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, así como con socios regionales e internacionales, en apoyo de la seguridad y estabilidad regionales y con el objetivo de reforzar la cooperación conjunta del Golfo.