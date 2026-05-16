Presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada telefónica de su homólogo ruso

ABU DABI, 16 de mayo de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la que ambos abordaron distintos aspectos de la cooperación y los esfuerzos conjuntos para reforzar la asociación estratégica entre los países.

Durante la conversación, Putin agradeció al mandatario emiratí los continuos y exitosos esfuerzos de mediación de Emiratos Árabes Unidos en los intercambios de prisioneros entre Rusia y Ucrania, y destacó la importancia de esas iniciativas y su impacto humanitario.

Ambas partes intercambiaron además puntos de vista sobre varias cuestiones regionales e internacionales de interés común, especialmente sobre la situación en Oriente Medio y sus graves repercusiones para la paz y la seguridad regionales e internacionales, así como su impacto en la libertad de navegación internacional, la seguridad energética y la economía mundial.