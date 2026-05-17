Autoridades de Abu Dabi responden a un incendio causado por el impacto de un dron en las inmediaciones de la central nuclear de Barakah

ABU DABI, 17 de mayo de 2026 (WAM) -- Las autoridades competentes del emirato de Abu Dabi respondieron a un incendio en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra, causado por el impacto de un dron.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos y que el incidente no tuvo impacto en los niveles de seguridad radiológica. Asimismo, señalaron que se han adoptado todas las medidas preventivas necesarias y que se ofrecerán nuevas actualizaciones a medida que haya más información disponible.

La Autoridad Federal de Regulación Nuclear confirmó que el incendio no afectó la seguridad de la central ni el funcionamiento de sus sistemas esenciales, y añadió que todas las unidades operan con normalidad.

Las autoridades competentes instaron a la población a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a evitar la difusión de rumores o información no verificada.