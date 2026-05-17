Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan 3 drones

ABU DABI, 17 de mayo de 2026 (WAM) -- El Ministerio de Defensa anunció que los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este domingo tres drones que ingresaron al país desde la frontera occidental.

El ministerio señaló que dos de los drones fueron interceptados con éxito, mientras que el tercero impactó un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra.

El ministerio de Defensa añadió que continúan las investigaciones para determinar el origen de los ataques y señaló que se darán a conocer más detalles una vez concluyan las pesquisas.

El ministerio afirmó que mantiene plena capacidad y preparación para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país, de manera que preserve su soberanía, seguridad y estabilidad, además de proteger sus intereses y logros nacionales.