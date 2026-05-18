Autoridad Federal de Regulación Nuclear de Emiratos confirma que el incendio fuera del perímetro de Barakah no afectó la seguridad de la central ni sus sistemas esenciales

ABU DABI, 17 de mayo de 2026 (WAM) -- La Autoridad Federal de Regulación Nuclear (FANR, por sus siglas en inglés) señaló que continúa supervisando de cerca el incidente relacionado con un incendio en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra, causado por el impacto de un dron.

La FANR confirmó que el incidente no afectó la seguridad de la central nuclear de Barakah ni la operatividad de sus sistemas esenciales.

Asimismo, señaló que no se produjo ninguna liberación de material radiactivo, que los niveles de seguridad radiológica se mantienen dentro de los parámetros normales y que no existe ningún riesgo para la población ni para el medioambiente. Tampoco se registraron heridos.

La FANR mantiene una estrecha coordinación con el operador de la central y con las autoridades nacionales competentes para verificar todos los aspectos del incidente y confirmar la integridad y operatividad continuas de los sistemas de la planta.

Como parte de su supervisión regulatoria independiente, la FANR está evaluando el incidente de conformidad con los procedimientos nacionales establecidos y mantiene un monitoreo continuo de las condiciones radiológicas y del estado de la central.

La central nuclear de Barakah fue diseñada, autorizada y opera conforme a los más altos estándares internacionales de seguridad y protección nuclear. La planta cuenta con múltiples capas independientes de protección incorporadas en todos los aspectos de su diseño y funcionamiento para garantizar la producción segura y protegida de electricidad limpia en una amplia variedad de condiciones.

La protección de la población, de los trabajadores y del medioambiente sigue siendo la máxima prioridad de la FANR. La autoridad continuará ejerciendo una supervisión regulatoria rigurosa e independiente para garantizar la operación segura y protegida de la central nuclear de Barakah.

La FANR instó a la población a recurrir únicamente a fuentes oficiales para obtener información precisa y a evitar la difusión de rumores o informaciones no verificadas. Añadió que se ofrecerán nuevas actualizaciones a medida que haya más información confirmada disponible.