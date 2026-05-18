Emiratos Árabes Unidos condena los ataques con drones contra Arabia Saudí

ABU DABI, 17 de mayo de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos ha condenado con la mayor firmeza los ataques con drones contra Arabia Saudí, lanzados desde el espacio aéreo iraquí y que fueron interceptados y destruidos tras entrar en el espacio aéreo del reino.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una violación de la soberanía del hermano Reino de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

Asimismo, Emiratos Árabes Unidos expresó su plena solidaridad con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.