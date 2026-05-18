Abdullah bin Zayed y la ministra británica de Exteriores abordan las relaciones estratégicas y la situación regional

LONDRES, 18 de mayo de 2026 (WAM) -- El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reunió con la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper.

Durante el encuentro, celebrado en el marco de la visita de trabajo del ministro emiratí a Londres, ambas partes analizaron la situación regional y las repercusiones de los ataques terroristas no provocados lanzados por Irán contra instalaciones y objetivos civiles en Emiratos Árabes Unidos con misiles y drones.

Las dos partes abordaron las graves consecuencias de estos ataques para la paz y la seguridad regionales, así como los desafíos que representan para la seguridad de la navegación marítima internacional y la estabilidad de los mercados energéticos mundiales.

Asimismo, destacaron la importancia de intensificar la coordinación y la cooperación internacionales para proteger las rutas marítimas estratégicas y reforzar la seguridad del comercio mundial.

Las conversaciones también trataron el ataque terrorista que provocó un incendio en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra, tras el impacto de un dron, sin causar heridos ni afectar los niveles de seguridad radiológica.

Yvette Cooper reafirmó la solidaridad del Reino Unido con Emiratos Árabes Unidos y condenó estos ataques terroristas, que calificó de violación flagrante del derecho internacional y de amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región.

Por su parte, Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento por la postura de apoyo del Reino Unido hacia Emiratos Árabes Unidos y elogió la solidez de las relaciones históricas y estratégicas entre ambos países, así como su continuo desarrollo en distintos ámbitos.

Los dos ministros analizaron además formas de reforzar la cooperación regional e internacional para consolidar las bases de la seguridad y la estabilidad en la región.

Abdullah bin Zayed y Yvette Cooper repasaron también las profundas relaciones estratégicas entre Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, así como las vías para ampliar la cooperación bilateral en diversos sectores en apoyo de los intereses comunes de ambos países y del bienestar y prosperidad de sus pueblos.

A la reunión asistieron la ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh, el ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri y el embajador de Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido, Mansoor Abulhoul.