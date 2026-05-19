El dólar se estabiliza tras recientes caídas

SINGAPUR, 19 de mayo de 2026 (WAM) -- El dólar encontró apoyo al inicio de la sesión asiática de este martes (19/05), después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que suspendió un ataque previsto contra Irán para dar margen a las negociaciones. Los mercados de bonos se estabilizaban tras dos jornadas de fuertes ventas, informó Reuters.

El índice dólar, que mide la evolución de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, permanecía estable en 99,026.

El euro cotizaba sin cambios en US$1,1650, mientras que la libra esterlina cedía un 0,1 %, hasta US$1,3427.

El dólar australiano retrocedía un 0,1 %, hasta US$0,7164, y el dólar neozelandés bajaba un 0,1 %, hasta US$0,5868.

Frente al yuan chino, el dólar estadounidense se mantenía estable en 6,798 yuanes en operaciones extraterritoriales.

El bitcóin avanzaba un 0,2 %, hasta US$77.005,69, mientras que el ether subía un 0,8 %, hasta US$2.131,91.