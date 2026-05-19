Etihad Airways amplía su servicio con Airbus A380 a París

ABU DABI, 19 de mayo de 2026 (WAM) -- Etihad Airways ampliará su servicio con Airbus A380 al aeropuerto Charles de Gaulle de París (CDG) a dos frecuencias diarias a partir de julio, lo que elevará a tres el número total de vuelos diarios en la ruta y convertirá a la capital francesa en uno de los pocos destinos del mundo atendidos dos veces al día por este emblemático avión de dos pisos.

A partir del 1 de julio, la programación ampliada de Etihad para París incluirá dos vuelos diarios con Airbus A380 desde el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi (AUH), con horarios de salida por la mañana y por la tarde pensados tanto para viajeros de negocios como como para turistas. La oferta se complementará con un tercer vuelo diario operado con un Boeing 787-9, equipado con clases First, Business y Economy.

El director comercial y de ingresos de Etihad Airways, Arik De, afirmó: “París es uno de nuestros destinos más populares y apreciados, y este verano ofreceremos a nuestros pasajeros aún más de lo que valoran. Operar dos vuelos diarios con el A380 a Charles de Gaulle refleja nuestra confianza en uno de los grandes mercados de viajes del mundo”.