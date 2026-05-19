Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan 6 drones en las últimas 48 horas

ABU DABI, 19 de mayo de 2026 (WAM) -- El Ministerio de Defensa anunció que, durante las últimas 48 horas, los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos detectaron e interceptaron con éxito seis drones hostiles que intentaron atacar zonas civiles y estratégicas del país.

Las fuerzas de defensa aérea interceptaron y neutralizaron los objetivos hostiles con el máximo nivel de preparación y eficiencia, sin que se registraran víctimas ni daños a la seguridad de instalaciones estratégicas.

Como parte de las investigaciones en curso sobre el ataque flagrante contra la central nuclear de Barakah del pasado domingo (17/05), los resultados del rastreo y del monitoreo técnico revelaron que los tres drones implicados en el incidente —dos de los cuales fueron interceptados con éxito, mientras que el tercero impactó un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central en esa fecha—, además de los drones interceptados posteriormente, procedían de territorio iraquí.

El Ministerio de Defensa afirmó que Emiratos Árabes Unidos se reserva plenamente el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y seguridad nacional, de conformidad con las leyes y convenciones internacionales. Asimismo, el ministerio subrayó la plena disposición de las Fuerzas Armadas para hacer frente a cualquier amenaza dirigida contra el país.