Etihad Rail finaliza su primera estación de pasajeros en Fujairah antes del inicio de operaciones en 2026

FUJAIRAH, 19 de mayo de 2026 (WAM) -- Etihad Rail completó la estación de pasajeros de Fujairah, la primera destinada al transporte de pasajeros dentro de su red ferroviaria, antes del inicio gradual de las operaciones previsto para finales de este año. La estación está ubicada en la zona de Madinat Al Hilal y ocupa una superficie de 51.900 metros cuadrados.

La directora ejecutiva comercial de Etihad Rail, Adhraa Al Mansoori, afirmó que la estación se encuentra en una ubicación estratégica en el emirato de Fujairah, cerca de importantes puntos de referencia y atractivos turísticos.

Asimismo, señaló que la estación está situada a unos 12 minutos del Aeropuerto Internacional de Fujairah, a seis minutos del paseo marítimo de Umbrella Beach Corniche y a cinco minutos del fuerte de Sakamkam.

Añadió que se espera que la estación genere un importante impacto económico a largo plazo al impulsar una transformación positiva del sistema de transporte de pasajeros y mejorar el acceso al emirato de Fujairah.

El lanzamiento de los servicios ferroviarios de pasajeros que conectan Fujairah con Dubái y Abu Dabi también generará inversiones. El trayecto entre Fujairah y Abu Dabi durará 105 minutos. Los trenes operarán a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y tendrán capacidad para hasta 400 pasajeros.

Al Mansoori indicó que el 70 % de los materiales utilizados en el desarrollo de la red ferroviaria nacional fueron suministrados localmente a través de 97 proveedores nacionales. También señaló que la primera fase incluirá el lanzamiento simultáneo de las tres primeras rutas que conectarán Abu Dabi, Dubái y Fujairah, mientras que los horarios de viaje se anunciarán a través de los canales oficiales cuando se acerque la fecha de inicio de operaciones.

La experiencia de los pasajeros incluirá diversos servicios, entre ellos espacios comerciales, una sala VIP, conexión wifi de alta velocidad y vagones restaurante.

La estación cuenta además con un diseño moderno e instalaciones integradas que permitirán a los pasajeros acceder a todos los servicios de forma fácil y eficiente, junto con señalización direccional, zonas de espera, una oficina de atención al pasajero y máquinas automáticas de pago.

Estos elementos figuran entre las principales prioridades para reforzar la satisfacción de los usuarios y crear un modelo destacado de transporte ferroviario en Emiratos Árabes Unidos, contribuyendo así al desarrollo del transporte de pasajeros en todo el país.