Autoridad de Emergencias y Ministerio de Salud de Emiratos reafirman la preparación del país ante el ébola

ABU DABI, 19 de mayo de 2026 (WAM) -- La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres (NCEMA, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Salud y Prevención (MoHAP) reafirmaron la preparación de Emiratos Árabes Unidos para responder a cualquier evolución o situación sanitaria emergente, incluidas las relacionadas con el ébola, y subrayaron que el sistema nacional de vigilancia y respuesta del país está sometido a una evaluación y revisión continuas conforme a los estándares internacionales y las mejores prácticas.

Las conversaciones tuvieron lugar durante una reunión presidida por el ministro de Salud y Prevención, Ahmed Ali Al Sayegh, bajo la supervisión de la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres, y en la que participaron entidades competentes y socios estratégicos.

La reunión analizó los últimos acontecimientos relacionados con el ébola, junto con los sistemas nacionales aprobados de vigilancia y respuesta sanitaria, las medidas preventivas actualmente en vigor y los mecanismos de coordinación e integración con las entidades competentes a nivel local, nacional e internacional.

La NCEMA y el Ministerio de Salud y Prevención reafirmaron además la continuidad de las medidas preventivas de vigilancia como parte del enfoque proactivo de Emiratos Árabes Unidos para reforzar la preparación sanitaria pública y los sistemas de respuesta frente a enfermedades transmisibles, al tiempo que se garantiza que los centros de salud y los equipos médicos mantengan plena capacidad para responder con eficiencia y eficacia a distintas situaciones sanitarias cuando sea necesario.

Asimismo, subrayaron la importancia de recurrir a fuentes oficiales para obtener información y de abstenerse de difundir o publicar informaciones inexactas, y reiteraron el compromiso histórico de Emiratos Árabes Unidos con la protección de la salud pública y el fortalecimiento de la concienciación sanitaria de la comunidad.