Abdullah bin Zayed y el ministro alemán de Exteriores abordan la situación regional en Berlín

BERLÍN, 20 de mayo de 2026 (WAM) -- El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, durante la visita de trabajo del jefe de la diplomacia emiratí a Berlín.

Ambas partes analizaron los últimos acontecimientos en la región y las repercusiones de los ataques terroristas no provocados lanzados por Irán contra instalaciones y objetivos civiles en Emiratos Árabes Unidos con misiles y drones.

Las conversaciones abordaron además las graves consecuencias de estos ataques terroristas para la seguridad marítima internacional, las cadenas de suministro energético y la estabilidad de la economía mundial.

Asimismo, subrayaron la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para proteger las rutas marítimas y garantizar el flujo ininterrumpido del comercio mundial.

La reunión trató también el ataque terrorista no provocado que provocó un incendio en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra, tras el impacto de un dron, sin causar heridos ni afectar los niveles de seguridad radiológica.

Johann Wadephul reafirmó la solidaridad de Alemania con Emiratos Árabes Unidos y condenó estos ataques terroristas no provocados.

Por su parte, Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento por la postura de apoyo de Alemania hacia Emiratos Árabes Unidos y destacó que todos los residentes y visitantes del país se encuentran a salvo.

Abdullah bin Zayed reiteró además la solidez de las relaciones estratégicas entre Emiratos Árabes Unidos y Alemania, y destacó el compromiso compartido de ambos países de impulsar la cooperación bilateral de forma que responda a los intereses comunes y contribuya a la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

A la reunión asistieron la ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh, el ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri y el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Alemania, Ahmed Wahib Al Attar.