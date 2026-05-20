Convoy de ayuda de Emiratos Árabes Unidos lleva ropa a niños de Gaza

GAZA, 20 de mayo de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos envió un nuevo convoy de ayuda a la Franja de Gaza con ropa de Eid, como parte de la operación “Chivalrous Knight 3”, en el marco de la continuidad de su apoyo humanitario y de socorro a la población de Gaza.

El convoy contó con 40 camiones que transportaban 600 palés, con un peso total de 540 toneladas, de ropa de Eid para niños de Gaza, con el objetivo de aliviar su sufrimiento y llevarles alegría en medio de las difíciles condiciones humanitarias en la Franja.

La ayuda forma parte del papel humanitario de Emiratos Árabes Unidos en apoyo al pueblo palestino y refleja su compromiso constante de reforzar la respuesta humanitaria urgente y proporcionar asistencia a las familias afectadas, especialmente a los niños.

La operación continúa aplicando sus programas humanitarios y de socorro para contribuir a cubrir las necesidades básicas y aliviar las difíciles condiciones de vida de los habitantes de Gaza.