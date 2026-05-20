Presidente de Emiratos Árabes Unidos ordena la liberación de 956 presos antes del Eid al Adha

ABU DABI, 20 de mayo de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ordenó la liberación de 956 presos de centros penitenciarios de todo el país antes del Eid al Adha.

El mandatario también asumirá las obligaciones financieras derivadas de las condenas de los reclusos.

El gesto humanitario refleja el compromiso del presidente con la promoción de los valores de compasión y solidaridad social de manera que contribuya a reforzar la estabilidad familiar y social.