Abdullah bin Zayed se reúne con el canciller alemán en Berlín

BERLÍN, 20 de mayo de 2026 (WAM) -- El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz, en presencia del asesor de Política Exterior y de Seguridad del canciller federal alemán, Günter Sautter.

Durante el encuentro, Abdullah bin Zayed transmitió al canciller alemán los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y sus deseos de mayor progreso y prosperidad para Alemania.

Por su parte, Friedrich Merz trasladó sus saludos al presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y expresó sus deseos de prosperidad y desarrollo continuos para Emiratos Árabes Unidos.

La reunión repasó las relaciones estratégicas entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación conjunta en diversos sectores, incluidos los ámbitos económico, comercial y de inversión.

Durante el encuentro, Abdullah bin Zayed expresó la aspiración de Emiratos Árabes Unidos de seguir fortaleciendo la cooperación con Alemania en todos los sectores, de manera que responda a los intereses comunes de ambos países y respalde sus planes de desarrollo integral y prosperidad económica sostenible.

Las conversaciones abordaron además los últimos acontecimientos en la región y las repercusiones de los ataques terroristas iraníes contra instalaciones y objetivos civiles en Emiratos Árabes Unidos con misiles y drones.

La reunión trató también los ataques terroristas no provocados con drones lanzados desde territorio iraquí, uno de los cuales tuvo como objetivo la central nuclear de Barakah el pasado domingo (17/05) e impactó un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la planta.

Friedrich Merz reiteró la solidaridad de Alemania con Emiratos Árabes Unidos y su condena a estos ataques terroristas, mientras que Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento por la postura de apoyo de Alemania y afirmó que todos los residentes y visitantes de Emiratos Árabes Unidos se encuentran a salvo.

El encuentro abordó asimismo las graves repercusiones de estos ataques para la navegación marítima internacional, el suministro energético y la economía mundial, además de la importancia de reforzar la cooperación internacional para proteger las rutas marítimas y garantizar la libertad del comercio global.

A la reunión asistieron la ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh, el ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri y el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Alemania, Ahmed Wahib Al Attar.