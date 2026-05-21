Los precios del petróleo caen un 5 %

NUEVA YORK, 21 de mayo de 2026 (WAM) -- Los precios del petróleo cayeron este miércoles (20/05) y retrocedieron más de un 5 % al cierre de la sesión, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que las negociaciones para poner fin al conflicto con Irán han entrado en su fase final.

El contrato de futuros del crudo Brent, de referencia internacional, perdió US$6,26, o un 5,63 %, y cerró en US$105,02 por barril.

Al mismo tiempo, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajaron US$5,89, o un 5,66 %, hasta US$98,26 por barril.