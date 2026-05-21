Consejo Nacional Federal y Parlamento Europeo abordan la cooperación parlamentaria y el empoderamiento de la mujer

ESTRASBURGO (Francia), 21 de mayo de 2026 (WAM) -- La integrante del Consejo Nacional Federal (FNC, por sus siglas en inglés) Sara Mohammad Falaknaz y la eurodiputada Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, abordaron fórmulas para reforzar la cooperación parlamentaria entre el FNC y el Parlamento Europeo durante una reunión celebrada en el marco de la visita de la delegación emiratí a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La reunión repasó varios asuntos de interés común, especialmente el empoderamiento de la mujer, el fortalecimiento de su participación en puestos de toma de decisiones y su papel en cuestiones de paz y seguridad, además del apoyo a la acción multilateral y la lucha contra los discursos de odio y la discriminación.

Sara Falaknaz destacó la experiencia de Emiratos Árabes Unidos en el empoderamiento de la mujer y afirmó que las mujeres emiratíes son socias fundamentales en el desarrollo y la toma de decisiones gracias al apoyo de la dirigencia del país desde la creación de la federación.

Asimismo, repasó la experiencia de Emiratos Árabes Unidos en el ámbito de la energía nuclear pacífica y señaló que las centrales nucleares del país operan conforme a los más altos estándares internacionales de seguridad, protección y transparencia, en cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que refleja el compromiso del país con el uso pacífico de la energía nuclear.

Por su parte, Lina Gálvez elogió la experiencia de Emiratos Árabes Unidos en el empoderamiento de la mujer, especialmente en lo relativo al equilibrio en la representación parlamentaria, y señaló que varios países europeos todavía afrontan desafíos en este ámbito.