Cumbre Economy Middle East 2026 comienza en Abu Dabi

ABU DABI, 21 de mayo de 2026 (WAM) -- La tercera edición de la cumbre Economy Middle East 2026 comenzó en Abu Dabi en colaboración con ADGM, con la participación de ministros, responsables políticos, funcionarios gubernamentales y dirigentes de instituciones financieras y empresas internacionales.

Sobre la base del impulso generado por las ediciones anteriores, la cumbre promoverá debates en sectores clave, entre ellos economía, inversión y comercio, banca y finanzas, activos digitales, inteligencia artificial y tecnología, energía, sector inmobiliario y movilidad.

Celebrada bajo el lema “La economía del mañana: Emiratos Árabes Unidos emerge con más fuerza” en el hotel Rosewood Abu Dhabi, la cumbre reúne a más de 1.500 participantes, además de representantes de medios regionales e internacionales y más de 30 altos funcionarios, expertos y líderes empresariales.

La cumbre se centra en la resiliencia económica de Emiratos Árabes Unidos en un contexto de incertidumbre global y en mantener el impulso de la Visión 2031 del país. También aborda el papel de los fondos soberanos y del capital privado en el apoyo al crecimiento económico, además de analizar los avances relacionados con la economía digital, las finanzas sostenibles y el desarrollo de los mercados financieros.

El evento analiza asimismo el papel de los medios de comunicación fiables en la promoción de la educación económica y la lucha contra la desinformación en un mundo en rápida transformación, así como su contribución a conectar economías y países y al desarrollo de la cultura económica y financiera.