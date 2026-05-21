Etihad lanza vuelos a Salalah

ABU DABI, 21 de mayo de 2026 (WAM) -- Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos, celebró este jueves (21/05) el vuelo inaugural de su nueva ruta a Salalah, que introduce una conexión directa entre Abu Dabi y la ciudad costera del sur de Omán.

La nueva ruta operará durante todo el año y comenzará con dos vuelos semanales a partir del 21 de mayo. La frecuencia aumentará a cinco vuelos por semana desde el 15 de junio, coincidiendo con la temporada del khareef, cuando la costa y las montañas de Salalah se transforman en paisajes verdes.

La incorporación de vuelos a Salalah refleja el compromiso de Etihad de ampliar su red regional y ofrecer a los pasajeros de su red global un acceso fluido y constante a uno de los destinos más atractivos del Golfo.

La nueva ruta a Salalah se convierte en el segundo destino de Etihad en Omán y complementa sus operaciones históricas a Mascate, que este año cumplen 20 años.

Con una duración de vuelo inferior a dos horas, la nueva ruta ofrece una escapada estival accesible para los viajeros desde Abu Dabi y desde la creciente red global de Etihad, conectando directamente la capital emiratí con el singular paisaje estacional de Salalah.

El director ejecutivo de Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmó: “El lanzamiento de vuelos a Salalah marca un nuevo capítulo en el compromiso de Etihad de reforzar la conectividad con Omán. Desde hace 20 años, nuestras operaciones a Mascate desempeñan un papel importante en la conexión entre comunidades y culturas, y esta nueva ruta se basa en esa trayectoria”.

“Salalah es un destino verdaderamente único, conocido por sus paisajes verdes, playas vírgenes y rico patrimonio cultural, especialmente durante la temporada del khareef, cuando se transforma en uno de los destinos vacacionales más atractivos de la península arábiga. Nos complace ofrecer a nuestros pasajeros un acceso más sencillo a este destino excepcional, al tiempo que seguimos apoyando el crecimiento del turismo en toda nuestra red”, añadió.