Los precios del petróleo repuntan y el Brent sube a US$104,96 por barril

CAPITALES, 22 de mayo de 2026 (WAM) -- Los precios del petróleo subían el viernes (22/05) después de registrar notables caídas en la sesión anterior.

Los futuros del crudo Brent ganaban US$2,38, o un 2,3 %, hasta US$104,96 por barril a las 00:34 GMT.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos también avanzaban US$1,73, o un 1,8 %, hasta US$98,08 por barril.

Ambos contratos de referencia habían caído alrededor de un 2 % el jueves (21/05), con lo que marcaron sus niveles de cierre más bajos en casi dos semanas.