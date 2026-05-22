Consejo Nacional Federal y Parlamento Europeo abordan el fortalecimiento de los vínculos comerciales y de inversión

ESTRASBURGO, Francia, 22 de mayo de 2026 (WAM) -- El miembro del Consejo Nacional Federal (FNC, por sus siglas en inglés) Marwan Obaid Al Muhairi abordó fórmulas para reforzar la cooperación económica y comercial entre Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea durante una reunión con Daniele Polato, coordinador de la Comisión de Comercio Internacional del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento Europeo.

La reunión, celebrada en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, trató las perspectivas de ampliar la cooperación bilateral en comercio, seguridad energética e inversiones, además de intercambiar puntos de vista sobre diversos asuntos relacionados con el comercio internacional.

Al Muhairi destacó la importancia de profundizar las relaciones económicas entre Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea y respaldar los esfuerzos para explorar un acuerdo de libre comercio y asociación económica que contribuya al desarrollo sostenible y a la estabilidad económica mundial.

Asimismo, subrayó la posición de Emiratos Árabes Unidos como centro económico y comercial global y su papel en la facilitación del comercio internacional y la conexión entre mercados mundiales.

Las conversaciones abordaron también la importancia de proteger las rutas comerciales y garantizar la libertad de navegación marítima, además de reforzar la cooperación internacional para afrontar los desafíos económicos y geopolíticos que afectan a los mercados mundiales y a las cadenas de suministro.

Al Muhairi afirmó que Emiratos Árabes Unidos sigue una política basada en la apertura económica y la cooperación internacional, al tiempo que apoya la innovación y la inversión en tecnología y educación para reforzar la competitividad económica y el desarrollo sostenible.

Por su parte, Polato elogió el creciente papel económico y comercial de Emiratos Árabes Unidos y destacó la importancia de ampliar la cooperación en comercio, inversión y energía de manera que responda a los intereses comunes de ambas partes.