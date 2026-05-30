El PIB de Emiratos alcanza 1,9 billones de dirhams y crece un 6,2% en 2025

DUBÁI, 30 de mayo de 2026 (WAM) – El Centro Federal de Competitividad y Estadística anunció que el producto interior bruto real de Emiratos Árabes Unidos creció un 6,2% en 2025 respecto a 2024, hasta alcanzar 1,9 billones de dirhams.

El PIB no petrolero aumentó un 6,8% durante 2025, hasta situarse en 1,5 billones de dirhams.

Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo, afirmó que la economía nacional mantiene un desempeño destacado y excepcional bajo el liderazgo del presidente, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y las directrices de Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái.

Bin Touq señaló que los últimos resultados económicos reflejan la eficacia de la estrategia emiratí para desarrollar un modelo económico diversificado y sostenible, respaldado por el sólido crecimiento de los sectores no petroleros y el papel creciente de las industrias de la nueva economía. Añadió que este impulso refuerza la senda del país hacia el cumplimiento de los objetivos de la visión “We the UAE 2031”.

El ministro destacó que las políticas económicas flexibles de Emiratos, basadas en la anticipación al futuro y en una respuesta eficaz a la evolución global, han acelerado la diversificación económica y fortalecido las bases de la competitividad y el crecimiento sostenible.

Hanan Mansour Ahli, directora general del Centro Federal de Competitividad y Estadística, afirmó que los sólidos resultados económicos alcanzados en 2025 reflejan el éxito de las políticas de desarrollo y económicas de Emiratos en el fortalecimiento de la estabilidad económica y la competitividad de sectores clave, al tiempo que se sigue desarrollando la estructura de la economía nacional hacia una mayor diversidad y eficiencia.

Ahli añadió que Emiratos continúa reforzando su preparación económica de futuro mediante la inversión en economía digital, tecnología e innovación, así como mediante el desarrollo de un ecosistema económico integrado que respalda el crecimiento a largo plazo y consolida la posición del país como centro mundial de negocios e inversión.

Varios sectores económicos registraron un fuerte desempeño en 2025. La construcción lideró el crecimiento, con un aumento del 11,1%, seguida del sector financiero y de seguros, con un 10,4%; el inmobiliario, con un 7,9%; y el transporte y almacenamiento, con un 7,8%, lo que refleja el dinamismo sostenido de las principales actividades económicas del país.

En cuanto a la contribución al PIB no petrolero, el sector del comercio mantuvo la mayor cuota, con un 16,9%, seguido del sector financiero y de seguros, con un 13,2%; la construcción, con un 12,9%; y las industrias manufactureras, con un 12,8%, lo que pone de relieve la diversidad de la base productiva de la economía nacional y la contribución continuada de sectores vitales al crecimiento económico.