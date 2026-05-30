Emiratos Árabes Unidos expresa su solidaridad con Kenia y transmite sus condolencias por las víctimas del incendio en una residencia escolar femenina

ABU DABI, 30 de mayo de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos ha expresado su solidaridad con Kenia por las víctimas de un incendio ocurrido en la residencia de una escuela femenina en el condado de Nakuru, que causó varios muertos y heridos entre las estudiantes.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus más sinceras condolencias y muestras de solidaridad a las familias de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo de Kenia por esta tragedia. Asimismo, expresó sus deseos de una pronta recuperación para todas las personas heridas.