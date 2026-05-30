Emiratos Árabes Unidos expresa su solidaridad con Afganistán y transmite sus condolencias por las víctimas del accidente de un camión volcado

ABU DABI, 30 de mayo de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos ha expresado su solidaridad con Afganistán por las víctimas de un accidente provocado por el vuelco de un camión en el este del país, que dejó varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus más sinceras condolencias y muestras de apoyo a las familias de las víctimas, así como a Afganistán y a su pueblo por esta tragedia. Asimismo, expresó sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.