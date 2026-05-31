El Comité de Precios de los Combustibles de Emiratos anuncia las tarifas para junio

ABU DABI, 31 de mayo de 2026 (WAM) -- El Comité de Precios de los Combustibles de Emiratos Árabes Unidos ha aprobado las tarifas de los carburantes para junio de 2026, con una reducción del precio del diésel respecto al mes anterior, una medida que contribuye a la estabilidad de sectores clave, especialmente la logística y las cadenas de suministro, al tiempo que refuerza la competitividad del entorno empresarial y ayuda a mantener el equilibrio del mercado y la estabilidad de los precios.

Los precios de la gasolina también registraron ajustes limitados en línea con la evolución de los mercados internacionales, de acuerdo con el mecanismo mensual de fijación de precios de los combustibles aplicado en Emiratos, basado en un sistema flexible y transparente que sigue las tendencias globales, promueve la sostenibilidad y refleja de forma equilibrada las variaciones de los precios de la energía.

Los precios aprobados para junio son los siguientes:

Diésel: 4,33 dirhams por litro.

Gasolina Súper 98: 3,95 dirhams por litro.

Gasolina Especial 95: 3,83 dirhams por litro.

Gasolina E-Plus 91: 3,76 dirhams por litro.