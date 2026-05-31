Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Serbia abordan las relaciones bilaterales y la situación regional en una conversación telefónica

ABU DABI, 31 de mayo de 2026 (WAM) -- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, durante la cual ambos analizaron oportunidades para reforzar la cooperación entre los dos países en diversos sectores prioritarios, entre ellos la economía, el desarrollo y las energías renovables.

Los dos dirigentes reafirmaron su compromiso de impulsar las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Serbia y de fomentar asociaciones económicas a largo plazo en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral suscrito entre ambos países, con el objetivo de promover el crecimiento compartido y la prosperidad mutua.

Mohamed bin Zayed y Vučić también intercambiaron opiniones sobre diversos asuntos regionales e internacionales de interés común, en particular sobre la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad de la región.