Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente la irrupción de colonos en la mezquita de Al Aqsa y el izado de la bandera israelí en su recinto

ABU DABI, 31 de mayo de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos ha condenado y denunciado en los términos más enérgicos la irrupción de colonos en los patios de la mezquita de Al Aqsa bajo la protección de la policía israelí, así como el izado de la bandera de Israel en el recinto, al considerar estos actos una provocación y una manifestación inaceptable de extremismo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó la necesidad de respetar el statu quo histórico y jurídico de la mezquita de Al Aqsa, garantizar la protección de todos los lugares sagrados y preservar el papel de custodia de Jordania sobre los bienes religiosos y la gestión de los asuntos relacionados con la mezquita. Asimismo, expresó la plena solidaridad y apoyo de Emiratos Árabes Unidos a todas las medidas adoptadas por Jordania para proteger y preservar los lugares de relevancia religiosa.

El ministerio responsabilizó a las autoridades israelíes de poner fin a estas acciones de escalada e instó a intensificar los esfuerzos para evitar un mayor aumento de la tensión y la inestabilidad en la región. También reiteró el rechazo categórico de Emiratos a todas las prácticas que vulneran las resoluciones de la legalidad internacional y los acuerdos suscritos, y que amenazan con agravar aún más la situación.

Por último, el ministerio hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que redoble los esfuerzos regionales e internacionales dirigidos a abrir una perspectiva política que permita alcanzar una paz global basada en la solución de dos Estados y haga realidad las aspiraciones del pueblo palestino de establecer un Estado palestino independiente y soberano, de conformidad con el derecho internacional.