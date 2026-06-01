Cosnefroy da a UAE Team Emirates-XRG la victoria en la Boucles de la Mayenne

ABU DABI, 1 de junio de 2026 (WAM) – El ciclista francés Benoît Cosnefroy, del UAE Team Emirates-XRG, se proclamó vencedor de la clasificación general de la Boucles de la Mayenne, disputada en Francia, logrando así su primer triunfo en una general desde su incorporación al conjunto emiratí el pasado invierno.

Cosnefroy aseguró el título este domingo tras completar sin contratiempos la tercera y última etapa dentro del pelotón, conservando el liderato que había conquistado gracias a su brillante victoria en la segunda etapa el sábado.

El francés afrontaba la jornada final con una ventaja de apenas siete segundos sobre su rival más cercano en la clasificación general, lo que obligó a sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG a mantenerse atentos durante toda la carrera.

El equipo controló con éxito la escapada y gestionó la situación de carrera para preservar el liderato hasta los kilómetros finales.

Después de que la fuga fuera neutralizada mucho antes de la meta, la etapa se decidió al esprint. El neerlandés Olav Kooij, del Decathlon AG2R La Mondiale, se impuso en la tercera etapa, mientras que Cosnefroy cruzó la línea de llegada resguardado en el pelotón para confirmar su victoria final en la prueba.