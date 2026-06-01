DP World ampliará su capacidad logística en República Dominicana con una nueva inversión de 100 millones de dólares

SANTO DOMINGO, 1 de junio de 2026 (WAM) -- DP World y el Gobierno de la República Dominicana invertirán otros 100 millones de dólares para ampliar la infraestructura logística y de almacenamiento de la Zona Franca de DP World en Caucedo.

La inversión, anunciada durante el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas 2026, se suma a los 760 millones de dólares comprometidos previamente y refuerza el papel del país como centro manufacturero y logístico para el continente americano.

En mayo de 2025, DP World firmó un memorando de entendimiento por valor de 760 millones de dólares con el Gobierno dominicano para ampliar el puerto de Caucedo y su zona franca.

La nueva inversión, realizada en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, permitirá desarrollar nuevas infraestructuras de almacenamiento y aumentar la capacidad logística total, integrando aún más los servicios portuarios, de zona franca y logísticos de Caucedo para responder a la creciente demanda regional.

Según una investigación independiente de Oxford Economics, DP World desempeña un papel destacado en el impulso del crecimiento económico, la creación de empleo y la conectividad comercial en toda la República Dominicana.

El estudio, realizado por la consultora británica, concluyó que DP World contribuye al sostenimiento de cerca de 5.000 empleos en el país y podría elevar las exportaciones de mercancías hasta los 2.400 millones de dólares en 2035. En 2024, el puerto gestionó operaciones comerciales por valor de 13.300 millones de dólares.

Morten Johansen, director de operaciones de DP World para América, afirmó: «La República Dominicana ocupa una posición cada vez más central en el comercio regional del continente. Esta inversión adicional de 100 millones de dólares amplía nuestro compromiso previamente anunciado y contribuirá a consolidar Caucedo como una plataforma logística totalmente integrada, capaz de respaldar el crecimiento comercial e industrial a largo plazo».

Por su parte, Manuel Martínez, director ejecutivo de DP World en la República Dominicana, señaló: «La ampliación de la infraestructura logística y de almacenamiento en la Zona Franca de Caucedo permitirá a nuestros clientes crecer de forma más eficiente, al tiempo que reforzará la competitividad de la República Dominicana como centro regional de comercio».