Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al presidente de Samoa con motivo del Día de la Independencia

ABU DABI, 1 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II, presidente del Estado Independiente de Samoa, con motivo del Día de la Independencia de su país.

Asimismo, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación al presidente de Samoa y al primer ministro, La'aulialemalietoa Polataivao Fosi Schmidt.