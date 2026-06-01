La Oficina de Medios del Gobierno de EAU lanza una guía de contenidos y destaca la IA agéntica como el futuro de la comunicación gubernamental

ABU DABI, 1 de junio de 2026 (WAM) – La Oficina de Medios del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos presentó la Guía de Contenidos para los Medios Gubernamentales durante la última reunión de la Red de Comunicación Gubernamental, celebrada en Creators HQ, en Dubái.

El encuentro reunió a Saeed Al Eter, presidente de la Oficina de Medios del Gobierno de EAU, junto con directores y responsables de comunicación de distintas entidades federales.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos de la Oficina para reforzar el ecosistema de comunicación del Gobierno federal, elevar los estándares profesionales en las distintas instituciones y dotar a los equipos de comunicación de herramientas que les permitan producir contenidos más precisos, coherentes y alineados con las prioridades nacionales.

Saeed Al Eter inauguró la reunión reafirmando el compromiso del Gobierno de EAU con la construcción de un sistema de comunicación capaz de avanzar al mismo ritmo que los cambios globales.

«Estamos desarrollando un ecosistema avanzado de comunicación gubernamental basado en los datos, el conocimiento y las tecnologías digitales más recientes», afirmó. «Nuestro objetivo es producir contenidos creíbles y con impacto, capaces de llegar a todos los segmentos de la sociedad, situando siempre a las personas en el centro de cada mensaje».

Al Eter abordó también el papel de la inteligencia artificial en la transformación del futuro de los medios gubernamentales.

«La IA agéntica marcará la próxima etapa», señaló. «Nos permitirá producir contenidos de alta calidad en tiempo real y a gran escala, anticiparnos a la desinformación antes de que se propague, gestionar con mayor precisión las crisis que evolucionan rápidamente e interactuar de forma significativa con las comunidades digitales. La comunicación gubernamental será más proactiva, más ágil y, en última instancia, más eficaz».

La reunión incluyó una sesión especializada presentada por la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres (NCEMA), titulada El modelo de Emiratos en la gestión de la comunicación durante las crisis. La presentación ofreció una visión detallada de los principios y metodologías que sustentan el enfoque emiratí para la comunicación en situaciones de emergencia, basada en experiencias reales y prácticas consolidadas.

La sesión subrayó que la comunicación gubernamental no debe considerarse una función de apoyo durante las crisis, sino una herramienta de primera línea, esencial para generar confianza pública, contener la difusión de información errónea y ayudar a las instituciones a responder con seguridad y coherencia en momentos críticos.

La Guía de Contenidos para los Medios Gubernamentales constituye un marco práctico e integral diseñado para elevar la calidad de los contenidos producidos por las entidades federales. Más que establecer principios generales, la guía ofrece herramientas concretas y metodologías claras que acompañan a los equipos de comunicación en todas las etapas del proceso de creación de contenidos.

El documento abarca la planificación estratégica y la orientación editorial, el desarrollo y perfeccionamiento de los mensajes institucionales, la producción de contenidos escritos y audiovisuales, y la gestión de su difusión a través de distintos canales. Cada fase se rige por estándares destinados a garantizar que los contenidos sean claros, coherentes con la identidad comunicativa de Emiratos y eficaces para alcanzar e influir en sus audiencias objetivo.

Junto con el lanzamiento de la guía, la Oficina de Medios del Gobierno organizó un taller práctico sobre contenidos gubernamentales dirigido a los equipos de comunicación participantes. La sesión trasladó los principios de la guía a ejercicios aplicados, permitiendo a los asistentes trabajar en la construcción de narrativas sólidas, la elaboración de mensajes efectivos y la adaptación estratégica de contenidos para diferentes plataformas y públicos.

El taller fue concebido como un espacio de trabajo colaborativo más que como una conferencia tradicional, ofreciendo a los equipos experiencia directa en las disciplinas creativas y estratégicas que sustentan una comunicación gubernamental eficaz, desde la claridad conceptual en la fase de planificación hasta las decisiones que determinan el rendimiento de un contenido una vez publicado.